عيادة متنقلة وتبرع بالدم بمهرجان (وادينا .. تراث وأصالة)

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وادي الدواسر – البلاد

يشارك مستشفى وادي الدواسر العام في مهرجان ” وادينا .. تراث وأصالة “، الذي بدأت فعالياته مؤخراً في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالمحافظة.

وأفاد مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور، أن العيادة تقدم عدداً من الخدمات الصحية والوقائية، وقياس ضغط الدم والسكر لزوار المهرجان، إضافة إلى حملة للتبرع بالدم، وتوزيـع عدد من المطويات والكتيبات التوعوية لزوار المهرجان، إلى جانب إقامة محاضرة توعوية تثقيفية طيلة أيام المهرجان.