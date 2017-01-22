عيد والجابر عضوان في لجان الفيفا
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الرياض- البلاد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اختيار الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم أحمد عيد، عضوًا بلجنة أصحاب مصالح كرة القدم التابعة له.وتتكفل لجنة أصحاب مصالح كرة القدم، بتقديم النصح ومساعدة الفيفا حول كل الأمور المتعلقة بكرة القدم، وخصوصًا هيكلة اللعبة بالإضافة للأمور التقنية.كما تتعامل اللجنة مع العلاقة بين كل من الأندية واللاعبين والبطولات والاتحادات الأعضاء، بالإضافة للأمور المتعلقة بفائدة كرة القدم للأندية حول العالم.ويترأس اللجنة فيكتور مونتاجلياني من كندا، وتضم في عضويتها كلًا من: الإيطالي إيفيلينا كريستيلين (نائبًا للرئيس)، الأرجنتيني أنفوريو رودلفو، البرازيلي كافو، الدنماركي أولاند مادس. كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ضم المدرب الوطني سامي الجابر لعضوية لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا.وتتابع لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا الامتثال للقوانين الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، وتحدد أوضاع اللاعبين لمختلف المسابقات الخاضعة للفيفا.وتكون اللجنة مسؤولة عن عمل لجنة فض النزاعات بما يتوافق مع القوانين الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والقوانين، التي تحكم إجراءات لجنة شؤون اللاعبين، ولجنة فض النزاعات.
الوسوم:لجان الفيفا
التصنيف: الرياضة
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