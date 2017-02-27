عيون الأفارقة على كارتيرون النصر
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إعداد: محمود العوضي
كشفت تقارير عن اهتمام أكثر من منتخب إفريقي بمدرب نادي النصر باتريس كارتيرون, بعد النجاحات العديدة التي حققها مع الفرق التي دربها. وقالت صحف أفريقية ناطقة بالفرنسية: إن أكثر من منتخب وضع كارتيرون على قائمة اهتماماته، خاصة بعد انتهاء أمم أفريقيا الأخيرة، ومحاولة معظم المنتخبات التعويض في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم, ويأتي على رأس هذه المنتخبات، المنتخب الكونغولي، الذي وخرج من الدور الأول من أمم أفريقيا, ويواجه شبح الخروج المبكر من حسابات تصفيات كأس العالم بعد الهزيمة من مصر في الجولة الأولى على ملعبه، والتعادل مع أوغندا في الجولة الثانية. وأضافت: إن باتريس كارتيرون يأتي على رأس قائمة تضم أسماء 60 مدرباً تم ترشيحهم لمهمة تدريب المنتخب الكونغولي. وكان نادي النصر قد تعاقد مع كارتيرون بدلاً من الكرواتي زوران ماميتش الذي ترك النصر فجأة، وانتقل إلى تدريب نادي العين الإماراتي في منتصف الموسم الحالي.
التصنيف: الرياضة
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