غابرييل وزيرا لخارجية ألمانيا

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برلين -أ ف ب

عين الاشتراكي-الديموقراطي الالماني سيغمار غابرييل وزيرا للخارجية خلفا لفرانك فالتر شتاينماير.

واعلن الرئيس الالماني يواكيم غاوك رسميا استقالة غابرييل من منصبه كوزير للاقتصاد وتعيينه وزيرا للخارجية خلفا لشتاينماير الذي سينتخب في منتصف فبراير رئيسا لالمانيا وهو منصب فخري.

وستتولى بريجيت زيبريس حقيبة الاقتصاد خلفا لغابرييل لكنه يحتفظ بمهام نائب المستشارة في حكومة ميركل الائتلافية التي تضم الاشتراكيين-الديموقراطيين والمحافظين.

والاربعاء اعلن غابرييل (57 عاما) الذي كان يعد لفترة المرشح المحتمل للحزب الاشتراكي الديموقراطي لرئاسة المستشارية في الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر، انه يعدل عن الترشح تاركا هذا المنصب لمارتن شولز الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي.

وفي حال بقي الائتلاف الحالي في السلطة بعد انتخابات سبتمبر، سيتمكن من الحفاظ على منصب وزير الخارجية بحسب مراقبين.

وبحسب الخارجية الالمانية يأمل غابرييل ايضا في القيام باسرع وقت بزيارة للولايات المتحدة لكنها لن تتم قبل تولي وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون مهامه رسميا.