دولية

غارات التحالف تصد محاولة تسلل حوثيين إلى الخوخة

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 3 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

أفشلت غارات لمقاتلات التحالف العربي محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية إلى مدينة الخوخة الساحلية المحررة في اليمن والتابعة لمحافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري يمني، إن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الانقلابية شرق المدينة كانت تحاول التسلل

إلى المدينة وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وفقا لما أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

إلى ذلك سقط قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية الإيرانية في غارات جوية استهدفت تجمعات لها في محافظة البيضاء.

وأوضح مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات بمنطقة آل العريف

مستهدفة تجمعات للميليشيات الانقلابية بموقع جبل المركوزة بمديرية ناطع.

ibrahim

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