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غارات التحالف تقتل قيادات حوثية بارزة في الحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / محرم / 1440 هـ      29 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قتل قيادي في مليشيات الحوثي الانقلابية مع عناصر آخرين من المليشيا في غارة لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة.

وذكرت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني في بيان، أن قياديًا ميدانيًا في مليشيا الحوثي يدعى مبخوت صالح سلامة، قتل مع عدد من مرافقيه بغارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت القوة التي كان يقودها لتعزيز جبهة الانقلابيين في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة.

ووفقًا للبيان الذي بثه المركز الإعلامي لألوية العمالقة فإن القيادي يشغل مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء وقُتل مع نحو 17 من مسلحي المليشيا في الغارة الجوية وذلك بعد يوم واحد على مقتل قيادي حوثي يحمل رتبة نقيب ويدعى خماش مهدي الأدبعي مع عدد من العناصر الانقلابية في غارة لمقاتلات التحالف في منطقة 16.

وأشار البيان إلى أن المليشيا الحوثية تدفع بالعشرات من عناصرها في محاولة منها لفتح الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة في منطقة 16 شرق الحديدة والذي تمكن الجيش الوطني من قطعه والسيطرة عليه في عملية عسكرية أطلقها مطلع سبتمبر الجاري.

ibrahim

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