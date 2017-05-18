غارات على الانقلابيين في صنعاء واعتراض صاروخ حوثي

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صنعاء – وكالات

شنت طائرات التحالف العربي امس الأربعاء سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في محافظات صنعاء والجوف و حجة في اليمن. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المقاتلات قصفت مواقع تابعة للميليشيات في منطقة حريب نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، كما قصفت آليات وتعزيزات عسكرية في جبة حرض ميدي.

وفي محافظة الجوف، أغارت الطائرات على مواقع الانقلابيين في منطقة مزوية التابعة لمديرية المتون بالتزامن مع تجدد المعارك بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي بمختلف الأسلحة.

وقالت المصادر إن معارك عنيفة دارت في جبهة مزوية، شمال المتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف نفذته قوات الجيش اليمني على مواقع الانقلابيين، في ذات الجبهة. كما شنت الطائرات عدة غارت على أهداف تابعة للميليشيات بالقرب من منطقة عروق مزوية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين.

وفي مأرب، اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيا الحوثيين باتجاه مخيم للنازحين في منطقة بين محافظتي الجوف ومأرب. ووفق شهود عيان، اعترضت الدفاعات الصاروخ على بعد مسافة قصيرة من أحد مخيمات النازحين في منطقة الرويك.