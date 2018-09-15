غارات للتحالف على مواقع الحوثيين شرق وجنوب صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر ميداني تحدث إلى ” سبتمبر نت” أن الغارات استهدفت موقعا للميليشيا في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، مما أدى إلى تدمير عدد من المعدات القتالية التابعة للميليشيا، وسقوط عدد من القتلى في صفوف الميليشيا.

في سياق متصل، استهدف مقاتلات التحالف اليوم بعدد من الغارات مواقع الميليشيا في جبل النهدين جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن دوي انفجارات كبيرة ومتتالية سمعت من الجبل، عقب الغارات مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.