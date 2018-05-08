غارة على المقر الرئاسي بصنعاء.. وأنباء عن مقتل الحوثي و المشاط

صنعاء ــ وكالات

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بغارتين أمس الإثنين مكاتب حكومية خاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، من بينها مبنى مكتب رئاسة الجمهورية، وسط العاصمة صنعاء، وأفاد شهود عيان عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات الانقلابية في المبنى.

وأفصحت مصادر في صنعاء، أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين مهدي المشاط، ورئيس ما تسمى باللجان الثورية لميليشيات الحوثي محمد علي الحوثي ومسؤولين آخرين كانوا موجودين في مكتب رئاسة الجمهورية، وقت تنفيذ الغارات. ولايزال مصيرهم مجهولا.

كما أفادت مصادر محلية في صنعاء، بأن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت، بعدة غارات وزارتي الدفاع والداخلية الخاضعتين للميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء.

كما نفذت المقاتلات عشرات الغارات على مواقع وتحصينات للميليشيات في جبهات كتاف وباقم والملاحيط وميدي، مع تقدم قوات الشرعية في 3 جبهات رئيسية.

وفرضت ميليشيا الحوثي، سياجاً أمنياً واسعاً منعت فيه الدخول أو المرور بالقرب من المنطقة المستهدفة في التحرير وسط العاصمة صنعاء، وسط تضارب المعلومات حتى الآن عن مصير القيادات الحوثية المشاركة في الاجتماع وأسمائها.

وأكد شهود عيان أن سيارات الإسعاف هرعت بكثافة إلى مكتب الرئاسة الخاضع للحوثيين، ونقلت قتلى وجرحى الى مستشفيات متفرقة في العاصمة صنعاء، دون أن يتسنى التحقق من هويات الضحايا.

واكتفت وسائل إعلام الحوثيين، كالعادة، بذكر مكان استهداف طيران التحالف، والذي أكدت أنه مكتب الرئاسة في صنعاء، وأفادت بسقوط 36 قتيلاً وجريحاً، في حصيلة أولية غير أنها لم تفصح عن هويات القتلى وزعمت أنهم مدنيين.

وأغلقت عناصر المليشيا كافة الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي في صنعاء، في الوقت نفسه، قُتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، إثر القصف العشوائي لميليشيا الحوثي على منازل المواطنين في منطقة قانية الواقعة بين محافظتي البيضاء ومأرب اليمنيتين، الليلة الماضية.

وذكر مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، أن ‏مدنيين قُتلا جراء استهداف الميليشيا منزلهما بقذيفة هاون، في قرية آل الصقور بمنطقة قانية، فيما قتلت امرأة برصاص قناص تابع للميليشيا الانقلابية في قرية آل أحمد في محيط منطقة قانية

في السياق، نفذت مقاتلات التحالف عشرات الغارات على مواقع وتحصينات الميليشيات في جبهات كتاف وباقم والملاحيط وميدي، مخلفة عشرات القتلى والجرحى وذلك بالتزامن مع تقدم قوات الشرعية في 3 جبهات رئيسية.

بدوره، أكد المركز الإعلامي للجيش الوطني تقدم الشرعية في جبهة كتاف شرق صعدة، واقتحام مراكز المديرية.

وتدور معارك عنيفة مع الميليشيات، في حين تمت السيطرة الكاملة على مناطق آل صبحان ومنطقة أبوبا الحديد في محور علب باقم، وذلك بالتزامن مع وصول طلائع الجيش الوطني إلى مشارف مديرية حيران في جبهة ميدي الساحلية شمال غرب محافظة حجة.