غاريث بيل الأسرع في العالم

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جدة ــ وكالات

كشفت دراسة رياضية حديثة، أن مهاجم ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، هو أسرع لاعب كرة قدم في العالم بواقع 36.9 كلم في الساعة.

واثارة الدراسة التى أجراها نادي باتشوكا المكسيكي لكرة القدم الكثير من الجدل بسبب بياناتها، إذ وضعت ” بيل” معادلاً لمستويات كبار العدائين مثل الجامايكي يوسين بولت فيما جاء الجناح الكولومبي لفريق فلامنغو، أورلاندو بيريو في المركز الثاني ، بواقع سرعة 36 كلم في الساعة،

وجاء ثالثاً الجناح المكسيكي الصاعد خورجين دامن بسرعة 35.2 كلم في الساعة، يليه الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، لاعب مانشستر يونايتد، بواقع 35.1 كلم في الساعة في المركز الرابع،

ثم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب بروسيا دورتموند، بواقع 34.6 كلم في الساعة في المركز الخامس فيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز السابع بواقع 33.6 كلم في الساعة، بينما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز التاسع بواقع 32.5 كلم في الساعة.