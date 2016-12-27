غالب : أنهينا المباراة في الشوط الأول

أكد إبراهيم غالب لاعب وسط النصر أن فريقه أنهى الأمور أمام الهلال في الشوط الأول، مشيدًا بمجهودات زملائه في أرض الملعب.

وقال غالب: مسابقات الكأس تختلف عن الدوري، واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم.. أنهينا الأمور في الشوط الأول، وهدأنا الإيقاع في الثاني. وأضاف: لعبنا بتكتيك مختلف، وبعد التقدم، لعبنا في الشوط الثاني بشكل مغاير، لكننا لم نتراجع كثيرًا حتى لا نتعرض لضغط شديد.

وعن مشاركته كليبرو اليوم علق غالب قائلًا: “لم أتفاجأ لأنني كنت على علم بمشاركتي في هذا المركز، ولم أشعر بضغط كبير لأننا كنا متقدمين في النتيجة وزملائي قاموا بمساعدتي.

وأكد لاعب الوسط أن النصر كان سيفوز اليوم بأي خطة، لأن اللاعبين كانوا عازمين على تحقيق هذه البطولة منذ بداية الموسم.

وعن خروجه في الشوط الثاني، طمأن غالب جماهير النصر بقوله: “لم تكن هناك إصابة، شعرت بشد بسيط في العضلة، ولا فارق بين وجودي في الملعب أو غيري؛ لأن الجميع كان على قلب رجل واحد، وقدم أفضل ما لديه.