محليات

غداً الثلاثاء غرة شهر محرم 1440هـ

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / ذو الحجة / 1439 هـ      10 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت المحكمة العليا إن يوم الثلاثاء هو غرة شهر محرم 1440هـ.

وقالت في بيان: إن رئيس وأعضاء المحكمة العليا اطلعوا على ما ورد إلى المحكمة العليا من المحاكم ولجان الترائي بشأن ترائي هلال شهر محرم لعام 1440هـ مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1439هـ، وبعد الاطلاع والتأمل في جميع ما ورد وجد : أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال مساء اليوم المذكور، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن المحكمة العليا تقرر : أن يوم الاثنين الموافق 30 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى هو المكمل لشهر ذي الحجة عام 1439هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الثلاثاء 1 / 1 / 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق للحادي عشر من شهر سبتمبر ـ أيلول عام 2018م هو غرة شهر محرم عام 1440هـ .

ibrahim

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