ولي العهد يغادر إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية

أكد الديوان الملكي أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة مملكة إسبانيا، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأربعاء إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية.

وقال الديوان في بيان له أن ولي العهد سيلتقي جلالة ملك مملكة إسبانيا فيليبي السادس، ودولة رئيس الوزراء السيد مريانو راخوي بري، وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.