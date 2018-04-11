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ولي العهد يغادر إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / رجب / 1439 هـ      11 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أكد الديوان الملكي  أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة مملكة إسبانيا، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأربعاء  إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية.

وقال الديوان في بيان له أن ولي العهد سيلتقي جلالة ملك مملكة إسبانيا فيليبي السادس، ودولة رئيس الوزراء السيد مريانو راخوي بري، وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

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