غداً.. وزير الصحة يدفع بأكثر من 1400 طبيب وصيدلي وممرض إلى القطاع الطبي

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يشهد معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً، الاحتفاء بأكثر من 1400 طبيب وصيدلي وممرض يمثلون الدفعة 20 من الأطباء والصيادلة والممرضين الذين حصلوا على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك في الصالات الخضراء بمدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن الدفعة 20 هي أكبر دفعة تتخرج في برنامج شهادة الاختصاص السعودية، معبراً عن شكره وتقديره لجميع الجهود التي بذلت ليتحقق هذا الإنجاز الوطني الكبير، منوهاً إلى أن رعاية معالي وزير الصحة امتداد لاهتمامه بالهيئة وما تبذله من جهود لرفع كفاءة القطاع الصحي.

وقال الأمين العام: إن ليلة تخريج هذه الكوادر الطبية هو تتويج لمسيرة علمية تلقى خلالها الخريجون العلم والمهارة التي سيتسلحون بها في ممارسة الطب وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تنتظر من هؤلاء الخريجين وزملائهم الذين سبقوهم الكثير لخدمة وطنهم ومجتمعهم والارتقاء بالقطاع الصحي في ظل ما تسعى إليه القيادة الرشيدة عبر رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

وبين الدكتور أيمن عبده، أن شهادة الاختصاص السعودية تقدم 97 تخصصاً صحياً عاماً وفرعياً،وتعد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي, حيث حظيت بالاعتراف العالمي وتمنحها الهيئة للخريجين بعد إكمالهم متطلبات التدريب واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.