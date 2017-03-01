غدا آخر موعد لطرح إنشاء 32.9 ألف وحدة سكنية

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الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، عن تمديد موعد طرح كراسات الدفعة الثانية لمشاريع عام 2017 حتى غد الخميس 2 مارس 2017.

وحسب البيانات المتاحة في “أرقام” كانت وزارة الإسكان قد طرحت منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم 32.9 ألف وحدة سكنية على أراضيها.

وكان من المقرر أن يكون امس الثلاثاء آخر موعد لتقديم عروض التأهيل ومرفقاتها كالضمان البنكي والمستندات المطلوبة.

وأوضحت في وقت سابق أنه للحصول على كراسة الشروط والمواصفات لكل مشروع، يقدم شيك مصدق بقيمة 15 ألف ريال غير مستردة، باسم لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، أو إيداعها في حساب اللجنة بالبنك الفرنسي إضافة إلى إحضار ما يثبت ذلك (إيصال السداد) وتفويض مصدق من الغرفة التجارية باستلام الكراسة في مقر اللجنة بوزارة الإسكان.