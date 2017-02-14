غدا إعلان الدفعة الأولى من مستحقي (سكني)

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الرياض ــ البلاد

تعتزم وزارة الإسكان إعلان الدفعة الأولى من المستحقين للمنتجات السكنية ضمن برنامج “سكني” يوم غد الأربعاء.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قد أعلنا في منتصف شهر يناير الماضي عن حملة “سكني” لتخصيص منتجات سكنية متنوعة وذلك لنحو 280 ألف مستفيد.

وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية.

وسيتم تخصيص هذه المنتجات خلال العام الحالي ابتداء من شهر فبراير الجاري، على أن يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام.