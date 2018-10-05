غدا .. انطلاق الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للناشئين

جدة- البلاد

تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للناشئين بمواجهات قوية أبرزها الهلال والشباب والأهلي والخليج والوحدة والاتفاق

ومن المقرر أن يحل القادسية، صاحب المركز الـ11 بدون أي رصيد من النقاط، ضيفًا على الفتح، صاحب المركز السابع ولديه نقطة واحدة، في المباراة التي ستقام على ملعب نادي الفتح، وكان الفتح قد تعادل في مباراة الجولة الأولى مع الاتفاق بهدف لكل فريق، فيما خسر القادسية أمام هجر.

وسيواجه فريق هجر نظيره التسامح في المواجهة التي ستكون على ملعب نادي هجر، وكان التسامح قد خسر برباعية مقابل هدفين أمام النصر فيما فاز هجر على القادسية.

ويدخل هجر هذه المباراة ولديه ثلاث نقاط يحتل بها المركز الرابع، فيما يدخل التسامح مباراة الجولة الثانية وهو في المركز الـ12 بدون أي نقاط.

وسيحل الشباب ضيفًا على الهلال على ملعب نادي الهلال، وتعادل الشباب في الجولة الأولى مع الوحدة بهدفين لكل فريق فيما فاز الهلال على الجيل بسداسية دون رد.

ويحتل الشباب المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

النصر سيكون على موعد مع الباطن على ملعب ستاد نادي النصر، الباطن خسر مباراة الجولة الاولى أمام الأهلي بخماسية مقابل هدف فيما فاز النصر على التسامح برباعية في نفس الجولة.

ويملك النصر في جعبته ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثالث فيما يحتل الباطن في المركز الـ13 بدون أي رصيد من النقاط.

فريق الخليج سيحصل ضيفًا على الأهلي على ستاد النادي الأهلي، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف مباراة الجولة الأولى لنادي الخليج مع الاتحاد فيما فاز الأهلي على الباطن.

ويحتل الخليج المركز الـ7 برصيد نقطة واحدة فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وسيواجه الاتحاد الجيل على ملعب نادي الاتحاد، وكان الاتحاد قد تعادل في الجولة الاولى مع الخليح فيما سيحاول الجيل تعويض خسارته بسداسية من الهلال.

وبعد الجولة الأولى جاء الاتحاد في المركز السابع برصيد نقطة واحدة فيما يحتل الجيل المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

وسيستضيف الوحدة فريق الاتفاق على ملعب نادي الوحدة، وتعادل الشباب مع الوحدة في الجولة الأولى وكذا الحال مع الاتفاق الذي تعادل مع الفتح.

الاتفاق يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فيما يحتل الوحدة المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.