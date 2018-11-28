غدً.. انطلاق بطولة المملكة الدولية للجولف في الرياض

الرياض- البلاد

تنطلق غداً الخميس على ملاعب الرياض للجولف منافسات بطولة المملكة الدولية المفتوحة الرابعة للجول، تحت رعاية معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ورحب مدير البطولة محمد العيسى بالمشاركين خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ملاعب الرياض للجولف، منوهاً برعاية ودعم معالي رئيس هيئة الرياضة للبطولة ما سيعطيها زخماً أكبر، مثمناً دعمه واهتمامه بجميع الرياضات وبالخصوص رياضة الجولف، ما ساهم في حضورها القوي في البطولات الخليجية والعربية.. ومثمناً التوجيه والدعم المباشر الذي تلقاه هذه الرياضة من لدن رئيس اتحاد الجولف معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.

وشدد العيسى على القيمة العالية لهذه البطولة من الناحية الفنية مؤكدا أن الاستعدادات ووفق توجيهات رئيس الاتحاد السعودي للجولف بدأت منذ وقت مبكر، للإعداد لهذه البطولة التي تمثل أهم بطولات الاتحاد؛ لكونها تحظى بمشاركة واسعة من أميز اللاعبين السعوديين والخليجيين والعرب ومن عدد من دول العالم، مبينا أنه جرى تشكيل عدد من اللجان لضمان نجاح البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية، مقدما شكره للمسؤولين في ملاعب الرياض للجولف على استضافة البطولة في نسختها الرابعة، وتهيئة كل الإمكانات للوصول إلى النجاح وتميز البطولة.

من جهته، أكد مالك ملاعب الرياض للجولف المهندس/ يوسف الدويش خلال المؤتمر أن عدد المشاركين في هذه البطولة بلغ نحو 70 لاعبا من العديد من الدول إضافة إلى لاعبي المنتخب السعودي ولاعبي المنتخبات الخليجية والعربية ومن الأسماء المميزة دوليا، وهو ما سيثري البطولة وينعكس إيجاباً على مستوى لاعبي المنتخب السعودي الذي يعد الآن من أفضل أربع ة منتخبات عربية؛ عطفاً على النتائج المميزة التي حققها في البطولات العربية والقارية خلال العام الجاري.

وشدد الدويش أن الملاعب جاهزة لاستقبال هذا الحدث الرياضي المهم، مؤكدا أن جاهزية الملاعب مستمرة طوال العام ووفق المواصفات العالمية المعتمدة، وبما يساهم في انجاح البطولة وجعلها منطلقا جيدا لأسماء سعودية في سماء النجومية في هذه الرياضة الراقيه.