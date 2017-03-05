غراب: عودة الروح الاتحادية ستغطي على العيوب الفنية

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جدة – عبدالعزيز عركوك

قال المدرب الوطني عبدالله غراب: إن الفريق الاتحادي افتقد في اللقاءات الماضية، خاصة في الديربي الأخير أمام الأهلي للعديد من الأمور المهمة؛ منها الفروقات الفنية بين الناديين،

مؤكدا أن الاتحاد كان يعاني من نقص في اللاعبين المميزين، وخير دليل ماشاهدناه من تأثير واضح لغياب المحترف المصري محمود كهربا، والحارس عساف القرني،

ولكن مباراة الليلة أمام الهلال سيشارك الفريق بجميع اللاعبين، ماعدا الحارس عساف القرني،

ولكن ذلك لن يؤثر كثيرا على الفريق؛ بسبب تألق الحارس فواز القرني، العائد من الإصابة، والذي تألق في المواجهتين الماضيتين أمام التعاون والشباب، بعد تصديه لركلتي جزاء،

وأضاف: إن الروح الاتحادية كانت تغطي عن العيوب والأخطاء المتواجدة في الفريق، وكانت داعمة لجميع اللاعبين ومحفزة للجمهور، وقد أسهمت في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية، ولكن من شاهد المباريات الأخيرة للفريق يدرك تماما أن الفريق كان غائبا عن الأجواء، وبلا روح .

وقد طالب غراب من المدرب سييرا أن يحسن القراءة لهذه المباراة، خاصة في اختيار التشكيلة، ويجب عليه إشراك اللاعب المميز جمال باجندوح بشكل أساسي في خانة المحور لتنظيم الفريق، إلى جانب الأنصاري والاعتماد على سرعة اللاعبين في الأطراف المتمثلة في فهد المولد، ومحمود كهربا.