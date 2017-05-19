غرامة فلكية على (فيسبوك) بسبب (واتساب)

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جدة ــ رويترز

فرضت لجنة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية على شركة فيسبوك تقدر بـ 122 مليون دولار، بعد إدانته بتقديم بيانات مضللة بشأن صفقة استحواذه على تطبيق “واتساب”.

وقالت اللجنة التي تراقب المنافسة ان الغرامة متناسبة ورادعة للموقع، الذي خرق شروط الاستحواذ على واتساب، وفق “رويترز”.

واشارت الى ان فيسبوك وواتساب تبادلا بيانات المستخدمين، بما في ذلك اسماؤهم وارقام هواتفهم.

وقال فيسبوك إنه لا يملك وسائل لربط حسابات مستخدميه على المنصتين، لكن اتضح لاحقا عدم صحة هذا الحديث. وقالت اللجنة انها وجدت ان الإمكانية التقنية لدمج بيانات المنصتين موجودة بالفعل منذ عام 2014، كما أن عاملي فيسبوك كانوا على علم بذلك.واستحوذ موقع فيسبوك عام 2014 على تطبيق التواصل الفوري واتساب بصفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار.