غرامة لتأخر بلاغ فقدان الجواز والإقامة بعد 24 ساعة

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الرياض – البلاد

كشفت الإدارة العامة للجوازات عن تطبيق غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال على كل من يتأخر في الإبلاغ عن جوازات السفر المفقودة، وكذلك على المقيمين بالنسبة لبطاقة “هوية مقيم”، مؤكدة أن من يُبلغ بعد مضي 24 ساعة، فإنه سوف يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين ألف إلى 3 آلاف ريال.

ودعت الجوازات جميع المقيمين إلى سرعة تجديد إقاماتهم قبل انتهائها بوقت كافٍ، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وإتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية.

وأشارت الجوازات إلى أن من ستنتهي إقامته دون تجديدها في موعدها، فلن يتمكن من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة له، وسيتعرض لغرامة قدرها 500 ريال للمرة الأولى، على أن تتضاعف حال تكرارها.