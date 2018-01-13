غرس قيم وثقافة العمل المهني في مهرجان الحديقة الثقافية

جدة – إبراهيم المدني

دعت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة عموم زوار محافظة جدة من الجنسين لزيارة مقرها ضمن الجهات المشاركة في مهرجان “الحديقة الثقافية” الذي يستمر حتى الثالث من الشهر الهجري المقبل بساحة النورس بالكورنيش الجديد ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”

ونوه مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسه ، بأهمية الملتقى ورسالته التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان، مشيرا الى ان المشاركة تستهدف إبراز جوانب القدوة في صناعة المهارات وغرس قيم وثقافة العمل المهني وتعزيز القيم الوظيفية التي نرغب ترسيخها من خلال هذا الملتقى كالاهتمام بثقافة العمل القائمة بالاعتماد على النفس والإيمان بالذات والشعور بالمسئولية والتخطيط وتحمل المسئولية ورفع الكفاءة والفعالية وترشيد الموارد والاستخدام الأمثل لها بشكل يحقق رضا المجتمع والرفع من مستوى الشفافية .

وأضاف كدسه أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة التدريب بالمنطقة ،والكلية التقنية للبنات بجدة والمعهد الصناعي الثانوي بجدة، ومشاركة اكثر من ٢٠ متدربا كشفيا في التنظيم ، بهدف تعريف زوار المهرجان بما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من جهود حالية ومستقبلية لكافة الفئات عبر العديد من الفعاليات التي تصب في خانة اهتمام مبادرات التدريب التقني بالملتقى حيث ينتظر الجمهور العديد من مفاتيح المهارات كما تم تخصيص مكان للسيدات والعائلات لتعلم مفاتيح مهارات التزيين النسائي، الماكياج، فنون الخياطة، تصميم الأزياء وقص الشع .