غرس 1500 شجرة في القطيف

الدمام- حمود الزهراني

قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل ان تخصيص أشجار الظل والمثمرة ضمن برنامج المبادرة ومن ضمنها زراعة ”البونسيانا، اللبخ، الني، الطلح الملحي، الاكاسيا“ إضافة إلى الأشجار المثمرة والتي تناسب البيئة المحلية.

ولفت الى أن البلدية قامت بزراعتها خلال أسبوع الشجرة في الواجهات البحرية ولاقت ترحيب واستحسان الأهالي والمجلس البلدي في حينها والمطالبة بالاستمرار بإكثارها بالمحافظة والتي تعتبر من الأشجار المحلية ومناسبة زراعتها في الكورنيشات والمناطق الخضراء الواسعة.

وقال بلغت نسبة الأشجار المغروسة 30% من العدد المستهدف في المرحلة الأولى للمبادرة في القطيف وهو 5000 شجرة.