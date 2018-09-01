غرس 50 ألف شجرة في حاضرة الدمام

الدمام-حمودالزهراني

تحت رعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تطلق أمانة المنطقة الشرقية في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري ، مبادرة تشجير مدن حاضرة الدمام تحت شعار (نزرعها لننعم بها) والتي تهدف في مرحلتها الأولى لغرس 50 ألف شجرة،

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي أطلقتها الأمانة تجاه المجتمع إيمانا منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء بمدن المنطقة الشرقية لرفع معدل نصيب الفرد من الأشجار، وتحسين المشهد الحضري.

وقال المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية المتحدث الرسمي محمد بن عبد العزيز الصفيان إن انطلاقة مبادرة “نزرعها لننعم بها” ستدشن برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، حيث سيتم البدء بالتشجير في كل من الخبر والظهران وغرب ووسط وشرق الدمام، وحُدّد للمبادرة فترة ثلاثة أشهر بمعدل يومين أسبوعيا في مرحلتها الأولى بمشاركة المتطوعين من الجنسين، والإعلاميين وعدد من الجهات الخيرية.

وأضاف الصفيان: اعتمدت الأمانة لهذه المبادرة المجتمعية عدداً من أنواع أشجار الظل النافعة وسبق اطلاق هذه المبادرة اجتماعات تحضيرية موسعة عقدتها وكالة الخدمات بالأمانة ممثلة في إدارة الحدائق العامة وعمارة البيئة مع مهندسي الإدارة ومهندسي البلديات الفرعية ولجان التطوع ومقاولي التشجير، وتم فيها توزيع المهام بشكل تفصيلي، وتحديد المواقع المستهدفة وفي مقدمتها الساحات الخارجية للمساجد في جميع مدن حاضرة الدمام، وبعض الحدائق التي تَقل فيها نسبة أشجار الظل، والشوارع والميادين،

بالإضافة إلى تشجير الأرصفة الخارجية للمدارس وغيرها، وإيمانا من أمانة الشرقية بدور الشراكة المجتمعية وتفاعل الأهالي تم تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل المتطوعين عبر حساب الأمانة في تويتر وأبان الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص على المساهمة في جودة الحياة وأنسنة المدن بإطلاق مبادرة التشجير بحاضرة الدمام كمرحلة أولى وتليها بقية مدن المنطقة الشرقية، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وزيادة حصة نصيب الفرد منها وتحسين المشهد الحضري وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن مراحل المبادرة القادمة وأهدافها سيشارك فيها المدارس والجهات الحكومية والمواطنين لتعزيز المشاركة الاجتماعية، وسيتم استقطاب المتطوعين عن طريق فريق التطوع بالمبادرة، وكذلك من خلال تعبئة الاستمارات الخاصة التي تم الإعلان عنها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف جميع الفئات العمرية بما في ذلك الذكور والإناث.