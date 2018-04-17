غرفة أبها توطن 210 فرصة عمل لشابات عسير

اختتم مركز التوطين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس استقبال باحثات العمل بـ ” ملتقى التوظيف ” الذي بلغ عددهن أكثر من 350 باحثة عن عمل, للتنافس على 210 فرصة عمل مقدمة من ” 12 ” شركة وطنية, وذلك من خلال تفعيل الشراكات مع العديد من القطاعات والشركات بالمنطقة.

وأوضح أمين عام غرفة أبها عبد الله بن سعد الزهراني, أنّ الغرفة تهدف من خلال إقامة الملتقى إلى توظيف شباب وشابات المنطقة في القطاع الخاص، وذلك في إطار توجهات الدولة التي تصب في القضاء على البطالة، من خلال تفعيل الشراكات مع العديد من القطاعات والشركات, مشيراً إلى أن الغرفة تسعى إلى تحديد معدلات عالية للتوظيف في القطاع الخاص من خلال الإستراتيجية التي وضعتها الغرفة للتوظيف وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ودعم برامج التدريب بالغرفة، مع تعزيز مبدأ السعودة في سوق العمل.