غرفة الرياض تبحث تعزيز التنمية المتوازنة بالمحافظات

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الرياض – البلاد

عقدت لجنة تنمية المحافظات بغرفة الرياض أول اجتماع لها في الدورة السابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة، برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد بن فهد الحمادي، لمناقش القضايا التي تسهم في تعزيز التنمية المتوازنة بالمحافظات، وسبل تطوير وتحسين المناخ الاستثماري الجاذب، وتنشيط قطاع الأعمال هناك.

وأكد الحمادي خلال الاجتماع، الذي حضره الأمين العام المكلف للغرفة الأستاذ أحمد السويلم، سعي اللجنة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ خطط وبرامج الغرفة الرامية لاستثمار إمكانيات وموارد المحافظات الاقتصادية والاستثمارية، في ضوء المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظات لتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة في المجتمعات المحلية؛ وفق مبادئ وتوجهات رؤية المملكة 2030، واستثمار طاقات قطاع الأعمال في المحافظات في تحقيق هذه التنمية.

واستعرضت اللجنة خططها لتطوير دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحافظات في المرحلة الحالية، لتنسجم مع تحقيق أهداف التنمية؛ بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030، واستمعت اللجنة إلى رؤية رؤساء المجالس التنفيذية لفروع الغرفة بالمحافظات عن واقع التنمية في محافظاتهم، ودور الفروع في تطوير جهود قطاع الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات في ضوء المزايا النسبية التي تتمتع بها كل محافظة، ووسائل جذب المستثمرين لاستثمار الفرص المتاحة.

وتناول الاجتماع أهمية متابعة مستجدات تخصيص أراضٍ للمدن الصناعية في بعض المحافظات، وتعليقها بين البلديات وهيئة المدن الصناعية، كما تطرق الاجتماع لمناقشة تصورات لآلية مقترحة لاستغلال المساحات الاستثمارية المطروحة بالمباني الجديدة لفروع الغرفة بالمحافظات.