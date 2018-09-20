غرفة الرياض تطرح وظائف بالقطاع الخاص

دعا نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بها المهندس منصور الشثري، الباحثين عن العمل من الجنسين، والراغبين في العمل بالقطاع الخاص؛ إلى التقديم لشغل (388) وظيفة فنية وإدارية أعلنت عنها (7) شركات بمنطقة الرياض.

وقال “الشثري”، اليوم الخميس، إن المقابلات الشخصية لشغل الوظائف ستكون خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمقر غرفة الرياض والشركات، لافتًا نظر الباحثين عن العمل إلى الاستفادة من هذه الوظائف، مؤكدًا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بينهم وبين بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير مزيد من فرص التوظيف، مبينًا أن هذه التوجهات تأتي مواكَبةً ودعمًا لخطط وبرامج الدولة الرامية إلى توطين الوظائف، وتماشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن الوظائف مطروحة تحت مسميات (محاسب زبائن، وحارس أمن، ومصفف، ومحضر قهوة، ومنسق أسعار، ومسؤول مراقبة مخزون، ومحاسب سوق، ومشغل جرافيك، وفني حاسب آلي، ومدير مالي، ومدير أمن وسلامة، ومحلل أعمال، ومستشار قانوني، ومدير خط إنتاج، وفني مختبر صناعي، وفني سلامة وصحة مهنية، وأمين مستودع، وحارس أمن، ومشغل خط إنتاج، وسائق خدمة، وممثل مبيعات، واختصاصية مبيعات، واختصاصية توظيف، واستشارية مبيعات سيارات، واختصاصي تصوير فوتوغرافي وفيديو، ومدير فرع، ومشرف فرع، واستقبال زبائن).

والشركات التي طرحت هذه الوظائف هي: (أسواق التميمي وشركة دكتور كيف القابضة) اللتان ستكون مقابلة شغل وظائفهما بمقر كل منهما، إضافة إلى شركات (العالمية للدعاية والإعلان، وبيت الكهرباء، وصناعات العزل العربية، ومطعم المذاق الإيطالي، وشركة وثاق العالمية المحدودة).