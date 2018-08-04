تأهيل 1000 شاب وشابة كمستشارين قانونيين

تطلق غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل يوم الاثنين 13 أغسطس 2018، البرنامج التدريبي لتأهيل مستشار قانوني للمنشأة التجارية ، ويلتحق به نحو 1000 شاب وفتاة من الحاصلين على بكالوريوس القانون أوالشريعة

ويأتي ذلك ضمن مبادرات غرفة الرياض التدريبية المتعددة التخصصات التي تستهدف تأهيل طالبي العمل بدورات احترافية

في عدة مجالات مهنية لتدعيم جهود التوطين وتوفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات التي يحتاج إليها سوق العمل.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبد الله الشثري، أن إطلاق البرنامج يدخل ضمن إطار المبادرات التدريبية المجانية التي تتبناها غرفة الرياض بهدف رفع مهارات طالبي وطالبات العمل .

و

بين أن هذا البرنامج الذي يأتي بعد إطلاق مبادرات لتدريب 6300 شاب سعودي من الجنسين في مجالات إدارة الموارد البشرية،

والتسويق الرقمي، ومحاسبة الزكاة والضرائب، سيسهم في تأهيل مستشارين قانونيين مؤهلين في مجال إعداد وصياغة العقود،

ومهارات مراجعة الصياغة القانونية، ومهارات الاستشارات القانونية، وإتقان مهام الإدارات القانونية بمنشآت القطاع الخاص.

وحث الملتحقين بالبرنامج على الاجتهاد في إتقانه واجتيازه، من أجل إنجاح أهداف البرنامج التأهيلية

بما يلبي متطلبات الإدارات القانونية في منشآت القطاع الخاص وتوفير احتياجات المنشأت التجارية من المستشارين القانونيين المؤهلين.