«غرفة الرياض» تعلن توفر 338 وظيفة بالقطاع الخاص

تواصل غرفة الرياض تنفيذ خطتها لتوظيف الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض،لشغل 338 وظيفية فنية وإدارية، منها 166 وظيفة نسائية و172 وظيفة رجالية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور الشثري، أن طرح هذه الوظائف يأتي بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص، وضمن جهودهما المشتركة لتوظيف الباحثين عن عمل من الجنسين، موضحاً أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتمشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية .

ودعا الشثري الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات الاستفادة من هذه الوظائف المطروحة مؤكدا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للجنسين.

يشار إلى أن هذه الوظائف، معلنة من قبل 9 شركات بالقطاع الخاص، وترغب بشغلها بالشباب الحاصلين على البكالوريوس، الدبلوم، والثانوية والمتوسطة والابتدائية، وتشمل الوظائف ” بائع، استقبال فندق، موظف إداري، شؤون موظفين، محاسب ضريبة قيمة مضافة، محاسب رواتب، بائعة ذهب ومجوهرات، معلمة ريال أطفال، محاسبة، استقبال، مساعد إداري، بائعة، منشطة مبيعات “.

ودعت الغرفة المتقدمين للوظائف احضار المستندات المطلوبة وتشمل، السيرة الذاتية للمقابلة وشهادة المؤهل العلمي والخبرة، كما دعتهم للتأكد من مطابقة المؤهل والشروط قبل التقديم علي الوظيفة،علماً أن موعد إجراء المقابلة الخاصة سيتم خلال الفترة من 12 إلى 15 أغسطس الحالي بمقر الغرفة والشركات.