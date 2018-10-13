غرفة الرياض تعلن عن 251 وظيفة في القطاع الخاص

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر مركز التوظيف، توافر 251 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص.

ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الاثنين بتاريخ 15/10/2018 وينتهي يوم الخميس بتاريخ 18/10/2018.

والشركات التي ستطرح الوظائف هي: شركة الخطوط السعودية للتموين، وشركة أمنكو، وشركة ديبا العربية السعودية، وشركة دار المياسين، وفندق ريتز كارلتون، وشركة ستيلكيس جريسي المحدودة، وشركة الجزيرة للتجارة والتصنيع المحدودة، ومركز الساعاتي الطبي، ومجموعة راز القابضة، وشركة الموارد التجارية المحدودة.