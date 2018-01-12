” غرفة الرياض ” توظف 3415 شاباً خلال 2017

حقق مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض العديد من الإنجازات خلال العام 2017 في مجال التوظيف المباشر والتأهيل للعمل والإرشاد المهني والتوجيه، حيث تم خلال العام الماضي توظيف 3415 شاباً وفتاة.

وبلغ عدد المنشآت الراغبة في التوظيف نحو 307 منشأة عرضت أكثر من 10710 وظائف

فيما بلغ عدد مقابلات التوظيف التي تمت في مقر الغرفة نحو 224 مقابلة

وتم تقديم 8 محاضرات في الإرشاد المهني والتوجيه والتهيئة للعمل بالقطاع الخاص، حضرها أكثر من 1590 شخصاً في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (شقراء، والدوادمي، وحريملاء ، ووادي الدواسر)

وتم تنظيم عشر ملتقيات للتوظيف المباشر والتأهيل المنتهي بالتوظيف

كما تبنّى المركز تنفيذ العديد من البرامج التثقيفية العامة وبرامج لتسويق خدمات التوظيف

وجلب المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين.

ونفّذ المركز خلال عام 2017م، 54 برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً وبرامج دبلومات مهنية متخصصة لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية في مهن يحتاجها قطاع الأعمال

وشارك فيها نحو 1621 من الشباب من الجنسين، وهدفت إلى تلبية احتياجات مختلف منشآت الأعمال من الكوادر الوطنية الباحثين عن فرص وظيفية بالقطاع الخاص.

وقام المركز بتنفيذ 19 برنامجاً تطويرياً موجهة لتنمية مهارات العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 426 متدرباً من الجنسين، واشتملت البرامج على العديد من المجالات التي تلبي احتياجات فئات متعددة من العاملين بالقطاع الخاص، وقد غطت هذه الفعاليات التطويرية مفهوم التحكيم وطبيعة اتفاقيات التحكيم وضوابط صياغته وإجراءات التحكيم والمحاكمة الصورية، وتطبيقات ضريبة القيمة المضافة، ومهارات فحص وبيع المجوهرات، وإعداد تقارير براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وإعداد التقارير، وإدارة الجودة الشاملة ونظام العمل السعودي والمالية لغير الماليين، ومهارات الإنجاز وتحسين الإنتاجية وإدارة الموارد البشرية والفعاليات السياحية.

كما قام المركز بالمشاركة في تنفيذ 12 فعالية تطويرية بالتعاون مع القطاع الاقتصادي بالغرفة والجامعات والجهات التعليمية والتدريبية والاستشارية الأخرى، وشارك فيها 795 متدرباً من الجنسين، وشملت المحاضرات وورش التدريب التطبيقية.

ونفذت الغرفة من خلال مركز التدريب والتوظيف، برنامجاً متقدماً للدبلومات المهنية المتخصصة اشتمل على 12 دبلوماً شارك فيها 268 متدرباً من الجنسين، بينها عشرة دبلومات في إدارة الموارد البشرية، ودبلومات في إدارة الجودة وإدارة منشآت الأعمال.