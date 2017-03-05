غرفة الرياض: جولة الملك الآسيوية تخدم رؤية 2030

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الرياض ـــ واس

ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، النتائج التي تمخضت عنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لماليزيا وإندونيسيا اللتين استهل بهما جولته الآسيوية .

وقال : إن ما شهدته زيارة خادم الحرمين الشريفين، لماليزيا من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي تستهدف استثمار أكثر من 8 مليارات ريال في السوق السعودية، وتغطي قطاعات عديدة من أبرزها صيانة الطائرات، والبرمجيات والحلول الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الطاقة، ستسهم في تحقيق دفعة كبيرة لعلاقات التعاون الاستثماري بين البلدين، خصوصاً وأن ماليزيا قطعت شوطاً كبيراً في مجالات تطوير قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، ونمو إنتاجها الصناعي، مؤكداً أن هذه البرامج تتوافق مع رؤية المملكة2030 وتخدم أهدافها.

وأضاف الراجحي: أن المحطة الثانية لجولة خادم الحرمين الشريفين ، لإندونسيا شهدت التوقيع على إعلان مشترك حول رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، إضافة لتوقيع برنامج للتعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز هذه المنشآت وتبادل التجارب الناجحة، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بخلاف اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت تكثيف التعاون في العديد من المجالات منها النقل والصحة والثروة السمكية والتعاون العلمي والثقافي ومكافحة الجريمة.

وتوقع أن تعطي هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم, زخماً كبيراً للعلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، ومن ثم دعم خطط الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الملك سلمان، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق الاستثمار الأفضل لموارد المملكة وتعظيم مردوها الاقتصادي في إطار التوجه لتخفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل، الذي اعتمدته رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.