غرفة المدينة المنورة تطلق منتدى الثقافة القانونية

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انطلقت أمس في المدينة المنورة أعمال منتدى الثقافة القانونية 2017 الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الأمانة العامة للمنتدى التي تستمر ثلاثة أيام وذلك بفندق كراون بلازا .

وأوضح أمين عام غرفة المدينة المنورة المكلف صالح بن سهل حجار:

أن المنتدى الذي يأتي في وقت تتجه فيه الدولة لإرساء قواعد المحاسبة والشفافية وتأصيل الجانب القانوني والحقوقي في كافة الأنشطة تكاملا مع رؤية المملكة .

2030 التي تتطلب قدرا عاليا من الانضباط والحوكمة والشفافية وبمشاركة أكثر من / 30 / خبيراً ومستشاراً قانونياً وحقوقياً ومن المهتمين بهذا الشأن.

مؤكداً أهمية المنتدى على مستوى المملكة بفضل ما تم حشده من أوراق وورش عمل متخصصة في المجال الحقوقي والمشاركة الواسعة لمتحدثين وخبراء على المستوي المحلي والخارجي .

من جهة أخرى بين رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المنورة أمين عام المنتدى الدكتور محمد درويش سلامة أن المنتدى يستهدف المحامين والمستشارين القانونيين وطلاب القانون والمحامين المتدربين ومديري الموارد البشرية والإدارات القانونية والعاملون في القطاعين العام والخاص.

وذلك بهدف إشاعة وترسيخ أهمية دعم القانون للأنشطة والقطاعات المختلفة وضرورة تبنيه كخطوة أساسية لحفظ الحقوق والواجبات وحسم النزاعات والتقليل منها خاصة لقطاع المال والأعمال ومديري المؤسسات والشركات .