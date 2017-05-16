غرفة جدة تستضيف لقاء حملة (وطن بلا مخالف)

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جدة – البلاد

استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة أمس,فعاليات اللقاء التوعوي للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” ,بحضور أمين عام الغرفة حسن بن إبراهيم دحلان , ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء محمد بن دخيل الحارثي,ومدير الخطط الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد جمعان بن عتيق الزهراني , ومختلف القطاعات الأمنية , في إطار جهود مجتمع الأعمال وممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دعم ومساندة نجاح هذه الحملة الوطنية وتحقيق أهدافها .

وأكد دحلان في مستهل اللقاء أن الغرفة ومن خلال منتسبيها الذين لامسوا سقف الـ 100 ألف منتسب وعبر 75 لجنة قطاعية تستوعب مختلف أطياف العمل تدعم مثل هذه الحملات التي تحقق القيمة المضافة للحركة الاقتصادية والاستثمارية وتزيد من منسوب الناتج المحلي الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030 .

وقال دحلان: ” يضعنا هذا اللقاء الذي ينطلق من الشراكة والتعاون لما فيه مصلحة الوطن , وكممثلي مجتمع الأعمال أمام مسؤولية للوقوف ضد ظاهرة مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود , التي رأى المقام السامي الكريم ضرورة أن يجتثها من جذورها لما تسببه من أضرار وخيمة على قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الاقتصادي والتجاري بشكل خاص .

من جانبه استعرض نائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة موجزا عن حملة “وطن بلا مخالف” التي انطلقت خلال الفترة من غرة شهر رجب الماضي , وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك

كما تناول مدير الخطط الأمنية أهداف حملة “وطن بلا مخالف” ودور الجهات المختصة في تطبيق مراحل هذه الحملة الوطنية بناءً على القرار السامي.