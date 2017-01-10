غرفة جدة تناقش مع القيادات الأمنية الاختناقات المرورية

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جدة – البلاد

ناقشت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة, استقطاب مشروع الإشارات المرورية الذكية الإلكترونية “الموجة الخضراء” الذي يقوم على تركيب الإشارات في معظم التقاطعات التي تشهد كثافة مرورية عالية، بهدف تسيير انسابية الحركة والقضاء على الاختناقات المرورية بمختلف أرجاء محافظة جدة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة صالح بن عبدالله كامل أمس الأول بقيادات القطاعات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيَد بن سالم القرني، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب بن أحمد عسيري، ومدير مرور جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري، ومساعد مدير دوريات جدة العقيد ثامر بن محمد الجعيد، ومدير العلاقات العامة بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وتناول اللقاء دور غرفة جدة في تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع وقطاع الأعمال والأجهزة الحكومية, بهدف تطوير قطاعات الأعمال ورفع مستوى رضا أصحاب الأعمال عن الخدمات الحكومية بشكل عام.

وأشار عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بغرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي, إلى أن الغرفة تعمل على تطوير30 خدمة مقدمة مع 25 جهة حكومية لرعاية مصالح قطاع الأعمال للرقي باقتصاد منطقة مكة المكرمة وتعزيز الصورة الذهنية ودعم إنشاء شركات استثمارية جديدة.