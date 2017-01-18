غرفة جدة كشفت عن برامج مهرجان(هيا جدة) في مؤتمر صحفي .. 150 فعالية و13 سيارة وأكبر حملة تخفيضات تنتظر زوار (هيا جدة)

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جدة – أحمد شرف الدين

أعلنت غرفة جدة عن اقامة 150 فعالية سياحية وتسويقية وتوزيع 13 سيارة وهدايا مليونية، عبر أكبر حملة تخفيضات تشهدها العروس من خلال 5 آلاف محل تجاري وعشرات المراكز التجارية في النسخة الخامسة لمهرجان التسوق (هيا جدة) الذي ينطلق 28 ربيع الأول الجاري (26 يناير 2017م) ،

وأكدت أن الفعاليات التي تستمر على مدار شهر كامل تستهدف أكثر من مليوني زائر لدعم قطاع التجزئة والقطاعات السياحية الأخرى كالفنادق وأماكن الترفيه والمنتجعات، بهدف تعزيز مكانة عروس البحر الأحمر على الخريطة السياحية محلياً وإقليمياً…

وأشار الأمين العام المكلف لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة مجلس الإدارة أمس ـ الثلاثاء ـ أن المهرجان الذي يحظى باهتمام ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، يحظى بمشاركة 5 جهات رسمية تتمثل في محافظة جدة والأمانة وهيئة السياحة والتراث الوطني ومطار الملك عبد العزيز إضافة إلى المنظم الرئيسي غرفة جدة،

مؤكداً أن النسخة الخامسة تسعى لتكون الأفضل في تاريخ المهرجان من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والجوائز والسحوبات، حيث يحقق المهرجان عائدات مباشرة وغير مباشرة كبيرة في ظل التنوع والشمولية ما بين الترفيه والرياضة والتسوق الممتع…

وشدد على أن الشراكة بين القطاع الخاص الممثل في غرفة جدة والمراكز التجارية والمحلات وأماكن الترفيه مع الجهات الرسمية، سيعطي دفعة قوية للمهرجان الذي يطمح في أن يصل مجموع المتفاعلين معه إلى أكثر من مليوني زائر، سواء من زوار عروس البحر الاحمر أو العائلات السعودية والخليجية التي تزور جدة خلال إجازة الربيع،

حيث نأمل أن يعيش الجميع المتعة والمرح ويلمسون بشكل واقعي التخفيضات والسحوبات الكبيرة في المراكز والمحلات التجارية المشاركة…وأبان الأمين العام لغرفة جدة إلى عدم وجود تعارض بين مهرجان هيا جدة للتسوق ، ومهرجان ربيع جدة الذي انطلق مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وتنظمه مراكز الأحياء،

وقال: هناك تكامل بين جميع الفعاليات لخدمة زوار العروس، فنحن نقدم عبر غرفة جدة أكثر من 1000 فعالية سنوياً، ضمنها 36 معرضا ومنتدى كبيرا بينها 12 معرضا دوليا، مشيراً إلى أن المبيعات زادت بنسبة 130% في الأعوام الماضية، وأن المهرجان يركز بشكل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 87% من حجم منسوبي بيت أصحاب الأعمال…

وأوضح محمد بن عبد الله العمري مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة أنه سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بشكل صارم بخصوص المنشآت والجهات السياحية التي تخالف الأسعار المعلن عنها،

وقال: في ظل القرارات الأخيرة لا توجد قيود ملزمة أو تسعيرة نضعها في الهيئة لمراكز الإيواء والمنشآت السياحية، لكننا نشترط أن تكون هناك أسعار معلنة ويجري ابلاغ هيئة السياحة والتراث الوطني بها، وأي مخالفة لهذه الأسعار تواجه بثلاثة أنواع من المخالفات تبدأ من 30 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال،

ونحن ندرك أن المواطن شريك أساسي لتطبيق النظام من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات…ولفت العمري إلى الدور الكبير الذي تقوم به غرفة جدة في دعم السياحة في عروس البحر الأحمر،

وقال: لا يمكن أن يقام حدث في العروس دون وجود بصمة واضحة لغرفة جدة بكفاءاتها الكبيرة وشبابها المتميز، والدليل على ذلك حصدها للعديد من الجوائز منها جائزة التميز السياحي وجائزة مكة للتميز، وجائزة أفضل موقع استراتيجي عربي وأفضل محتوى عربي لبوابة جدة الاقتصادية والجائزة الاستراتيجية للمبادرات العربية وغيرها،

وحرصها الدائم على تميز المهرجان في كل عام تأكيد على دورها الوطني لدعم هذا المنتج السياحي المتميز الذي يعد أحد روافد رؤية الوطن 2030..

وكشف المشرف على فعاليات مهرجان هيا جدة محمد بن منصور الساعد أن النسخة الجديدة من المهرجان ستشهد (150) فعالية سياحية وتسويقية ورياضية وترفيهية، حيث بلغت المحلات المشاركة في حملة التخفيضات أكثر من 5 آلاف محل، وستقام الفعاليات في 9 مراكز تجارية رئيسية، اضافة إلى تفاعل بقية المراكز مع حملة التخفيضات،

مشيراً إلى أن الجوائز التي ستقدم خلال المهرجان تبلغ مليون ونصف المليون ريال، في حين وصلت الحملة الإعلامية إلى ما يقارب 2.5 مليون ريال، حيث ستكون هناك سحوبات على 13 سيارة والعديد من أطقم الذهب والمجوهرات والليالي المجانية والقسائم الشرائية والعديد من الفعاليات المميزة داخل المراكز التجارية بدعم من إدارة المهرجانات بغرفة جدة كميزة مضافة للمراكز التجارية المشاركة والتي تركز على عروض المهرجين وعروض المرايا…

وأشار أن المهرجان خلال العام الجاري يحمل الجديد حيث سيتم تطبيق برنامج قسائم المسابقات الكترونيا للدخول بسحوبات المهرجان وصولا لأعلى درجات المصداقية والدقة بالسحوبات واعطاء اكبر فرصه لفوز المتسابقين،

لافتاً إلى أن إدارة تشغيل المهرجان 100% من خلال إدارات غرفة جدة من تصاميم واعلام وإعلان بالتواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمهرجان، وأكد أن المهرجان يستهدف تحريك العجلة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة وتعزيز الارتياد للسياحة خلال فترة الإجازة وتنشيط ودعم قطاع التجزئة والقطاعات السياحية الأخرى كالفنادق وأماكن الترفيه والمنتجعات من خلال التخفيضات والتنزيلات والفعاليات والمسابقات التجارية وحملات التخفيضات وبرامج سحوبات مبتكرة كل عام داخل المراكز التجارية الكبرى مما يجعل مهرجان التسوق فريدا وممتعا…

وقال محمد علوي إقبال رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة أن النسخة الجديدة للمهرجان تأتي استكمالا للجهود المبذولة لتنشيط السياحة في مدينة جدة حيث انطلقت النسخة الأولى عام 2012،

مشيراً أن المهرجانات تساهم في زيادة التوظيف ورفع مشاركة المرأة السعودية، في ظل الحراك الكبير الذي يجري بالتواكب مع رؤية الوطن 2030، لافتاً إلى أن عروس البحر الأحمر ستكون على موعد تاريخي من خلال استضافة معرض نيكون العالمي للمراكز التجارية الذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ووصل إلى دبي ويأتي إلى جدة للمرة الأولى، مثمناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها بيت أصحاب الأعمال لتحقيق أعلى درجات النجاح لهذه الفعاليات، في ظل ازدحام الأجندة بعدد كبير من النشاطات والفعاليات على مدار العام…

وتوقع حسين عبد الله الشاطري ممثل الراعي الذهبي للمهرجان أن تأتي النسخة الجديدة أشمل وأكثر تنوعاً من الفعاليات السابقة تركز على الرياضة والتسوق والترفيه والجوانب السياحية، وأشار أن المهرجانات المتتالية نجحت في إيجاد بديل رائع للسائح السعودي عن السفر للخارج، وقال إن دافعهم وراء دعم المهرجان هو تحقيق الشراكة بين القطاع الخاص، ونسعى عبر المهرجان أن نؤكد الهوية الخاصة لجدة التي يمتد تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام.. وتملك الكثير من المقومات والإمكانات التي تجعلها من أكثر المدن السياحية جاذبية على صعيد المنطقة.