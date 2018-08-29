غرفة جدة : لا صحة لتوظيف النساء في خدمة إيقاف المركبات

أكدت غرفة جدة اليوم الأربعاء عدم صحة ما نُسب إليها عن بدء مشروع توظيف النساء في خدمة إيقاف مركبات مرتادي المطاعم.

وأوضح أمين عام «غرفة جدة» حسن بن إبراهيم دحلان حسبما ذكرت «غرفة جدة» عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن ما يتم تداوله عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن إطلاق هذه الخدمة غير صحيح، ولم تتبناه الغرفة ولا لجانها على الإطلاق.

وأشار دحلان إلى أن مشاريع الغرفة لا يتم التصريح عنها إلا من خلال قنوات الغرفة الرسمية الثابتة، أو من الأشخاص المصرح لهم فقط.

وشدد على أن ما تناقلته وسائل التواصل أو بعض الصحف استناداً على أحد المستثمرين في قطاع المطاعم هو تصريح شخصي لا يُمثل الغرفة، ويخالف أنظمتها ولوائح اللجان المنبثقة منها.