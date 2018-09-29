غرفة عنيزة تناقش جهود التوطين

عنيزة- البلاد

نظمت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بعنيزة ، ورشة عمل بعنوان ” التوطين وغاياته” وذلك في مقر الغرفة ،واستعرضت رؤية القطاع الخاص المتعلقة بخطط الوزارة في التوطين وآلية تحقيقها بمايضمن عدم الإضرار بمصالح القطاع بالإضافة إلى الإطلاع عن كثب عمايعترض أصحاب الأعمال ورواد القطاع الفعليين الممارسين لهذا النشاط.

وتناول المشاركون بالورشة مقترحات رواد الأعمال المتناغمة مع قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتضمن في الوقت ذاته استمرار نشاط القطاع وتحفز دينامكية الأداء فيه دون الإضرار بها.

يذكر أن الورشة شارك بها مساعد مدير عام التفتيش بديوان الوزارة ماجد المطيري ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل للعمل بمنطقة القصيم الأستاذ أحمد الوتيد ومدير مكتب عمل عنيزة الأستاذ حمد الجاهل ومدير عام التفتيش بمنطقة القصيم الأستاذ يوسف الدهامي ومدير التفتيش بمكتب العمل بعنيزة الأستاذ سليمان الدهاس