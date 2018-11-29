غرفة لتحكيم نزاعات المعارض والمؤتمرات

الرياض- البلاد

ناقشت لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة الرياض، إنشاء غرفة تحكيم للفصل في المنازعات التي تحدث في القطاع، للإسهام في نشر ثقافة تطوير القطاع وتوفير بيئة عمل تراعي فيها حقوق مختلف الاطراف، وضمان سرعة تحقيق العدالة، وتطوير التعاون بين الغرفة ومراكز التحكيم.

وأوضح عضو اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات زهير السراج ، أن النمو الكبير الذي يشهده قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات بالمملكة، وتزايد أعداد المنظمين والفعاليات يستوجب وجود جهة لفض النزاعات في مختلف أنواع التعاملات،

مشددا على أن الآلية المناسبة لفض نزاعات القطاع هي التحكيم ، مشيرا إلى أن نشوب النازعات في القطاع تنتج عن عدة عوامل منها ضعف صياغة العقود في مختلف أنواع التعاملات، و عدم وضوح نطاق الأعمال واختلاف طرق تقييم الأداء وعدم وجود جدول زمني لتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها،

إضافة إلى ضعف الكفاءات الإدارية القائمة على تنفيذ الفعاليات، وكثرة التناقضات في بنود العقد واختلاف المفاهيم والمصطلحات، كذلك عدم وجود مرجيعات تحكيمية أو قضائية متخصصة، وغياب الآلية التي توضح مسؤوليات والتزامات الأطراف في حال التنظيم المشترك والتحالفات.