غرفة مكة تحتفي بمرور 70 عاما على تأسيسها

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

رعى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عثمان القصبي مساء أمس الأول الحفل الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها حيث بدئ الحفل بآي من الذكر الحكيم

ثم القى رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر صالح جمال كلمة رحب فيها بمعالي الوزير وشكره على استجابته لدعوة الغرفة لرعاية حفلها بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها والذي يأتي في إطار حرص معاليه على الاهتمام بمناشط الغرف التجارية ومناسباتها وكل ما يهم رجال المال والأعمال.

وقال إن الغرفة كانت مجرد فكرة تبناها بعض أبناء مكة المكرمة حيث بدأت نشاطها في غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 5×5 أمتار يديرها موظف واحد ويعمل متطوعاً ثم بدأت تتطور شيئاً فشيئاً حتى وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه من تطور كبير في مختلف المجالات وأصبحت كياناً بارزاً ومعلماً من معالم مكة المكرمة وتقام على مبنى ضخم على مساحة 30 ألف متر مربع وتضم اكثر من 150 موظفاً في مختلف التخصصات التجارية والصناعية والتكولوجية.

كما تم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الغرفة منذ تأسيسها حتى اليوم والشخصيات التي أدارت مجلس إدارتها وأمانتها العامة.

وألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كلمة اشاد فيها بجهود القائمين على غرفة مكة المكرمة والتي يجب استغلالها بالشكل الأمثل لتصبح فعلا غرفة للتنمية المستدامة حيث إن الغرفة لعبت دوراً بل أدواراً اقتصادية وتنموية كبيرة على مدى 70 عاماً مشيرا معاليه إلى أن الدور المحوري للقطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في تحقيق التحول الوطني ورؤية 2030 فهناك لجنة لتحسين بيئة العمل وهي منبثقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعضوية عدد من الوزارات ذات العلاقة وتقوم هذه اللجنة بجهود كبيرة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وهناك حوافز دعماً للقطاع الخاص وتطوير الأنظمة والبيئة التشريعية لتسهيل بيئة العمل وتحقيق تنمية الأعمال خاصة في مكة المكرمة.