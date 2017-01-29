غرفة مكة توقع اتفاقية لدعم رواد الأعمال

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مكة المكرمة – البلاد

وقعت غرفة مكة المكرمة مع إحدى الشركات مذكرة تعاون لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمكة المكرمة ومساعدتهم على تنمية أعمالهم مما يسهم في خلق المزيد من الوظائف من خلال منصة إلكترونية تطلق بـ “بوابة تسعة أعشار”، التي تحتوي على عدة خدمات من ضمنها خدمة الوصول للمنافسات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر بن صالح جمال أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من إيمان الغرفة بخدمة قطاع الأعمال بشكل عام والمنشآت الكبيرة والمتوسطة والأسر المنتجة على وجه الخصوص،

وهو ما يتسق مع توجهات الدولة في تحقيق التنافسية الجاذبة، ومساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، ورفع مشاركة القطاع في الناتج المحلي من 40 إلى 60 في المائة.