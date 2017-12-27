غرفتا جدة ومكة المكرمة تتفقان على تنمية شراكتهما

جدة – البلاد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة وغرفة مكة المكرمة تشكيل فريق عمل لتنمية شراكتهما وترسيخ التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي ورئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام محمد كعكي وأعضاء مجلس إدارة الغرفتين.

وأكد اللقاء على الرقي بأعمال الشراكة بين الغرفتين فيما يخدم مصالح مجتمع الأعمال والتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في مسيرة التنمية وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ،

إلى جانب التعايش مع القفزات الكبيرة في الاستثمار وتنويع فرص الشراكة الثنائية التي يدعمها انسجام الرؤى وتوحيد الأهداف لخدمة الوطن.