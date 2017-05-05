غرق سفينة استطلاع روسية قرب البوسفور

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عواصم- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة استطلاع تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي غرقت قرب مدخل مضيق البوسفور بعد اصطدامها بسفينة تجارية، وأكدت إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

بدوره أكد خفر السواحل التركي إجلاء 78 عسكريا روسيا من سفينة الاستطلاع الروسية “ليمان” بعد اصطدامها بسفينة تجارية شمال غربي مضيق البوسفور، فيما أكدت موسكو سلامة جميع البحارة.

وقال مسؤولون أتراك إن سفينة تابعة للمخابرات البحرية الروسية غرقت قبالة ساحل البلاد المطل على البحر الأسود بعدما اصطدمت بسفينة تحمل ماشية وتم إجلاء كل أفراد طاقمها وعددهم 78.

وقال وزير النقل التركي أحمد أرسلان إن طاقم السفينة الروسية (ليمان) في صحة جيدة بعد إنقاذهم إثر الاصطدام بالسفينة (يوزارسيف إتش) التي ترفع علم توجو.

وقع الحادث وسط ضباب وضعف في الرؤية على بعد 29 كيلومترا من بلدة كيليوس المطلة على البحر الأسود شمالي اسطنبول.

وقالت هيئة سلامة السواحل، الخميس، إن السلطات التركية أرسلت زورق قطر وثلاث سفن سريعة للإنقاذ.

وكثيرا ما تمر السفن الحربية الروسية عبر مضيق البوسفور الضيق، الذي يقسم مدينة اسطنبول إلى شطرين، في طريقها من البحر الأسود إلى ساحل سوريا المطل على المتوسط.

وأكد متحدث باسم شركة همامي للماشية المالكة للسفينة (يوزارسيف إتش) التي ترفع علم توجو عدم حدوث وفيات على متنها.

وأضاف قائلا “خسائرنا لم نعرفها بعد. الحمد الله لا يوجد خسائر بالأرواح من طرفنا أو من السفينة الأخرى” مشيرا إلى أن ناقلة المواشي كانت متجهة إلى ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر قادمة من رومانيا.