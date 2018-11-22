غريفيث يصل صنعاء .. والحوثيون يواصلون خرق الهدنة في الحديدة

صنعاء ــ فرانس برس

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء امس “الأربعاء”، في بداية التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيلتقي المبعوث الأممي زعيم الميليشيات الحوثية، عبد الملك الحوثي، وقيادات أخرى إلى جانب قيادة حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة في صنعاء .

ويسعى المبعوث للحصول على موافقة زعيم الميليشيات على الانسحاب من ميناء الحديدة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي.

وفي وقت تتوجه الأنظار إلى معاودة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، جهوده في صنعاء، جددت الحكومة اليمنية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي الإنساني في محافظة الحديدة.

وتطرقت الرسالة، التي وجهها مندوب اليمن إلى السفير الصيني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، إلى الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابين في الحديدة، مطالبة المجلس بالضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات التي تتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للمواطنين.

وفى السياق شهدت الجهة الشرقية من مدينة الحديدة مواجهات ليلية بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثي الإيرانية.

وذكرت مصادر ميدانية أن مواجهات دارت شرق شارع الخمسين ومحيط مدينة الصالح، حيث دوت انفجارات جراء القصف المدفعي المتبادل.

ودفع قصف الحوثيين مقاتلات التحالف العربي إلى شن غارات، استهدفت تجمعات وآليات الانقلابين في حي السابع من يوليو، ومواقع أخرى في المدينة. كما قصفت طائرات التحالف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في مديرية القناوص بمحافظة الحديدة، مما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وتزامنت المعارك التي اندلعت خلال الليل ثم توقفت، مع وصول حشود لمسلحي الميليشيات إلى الحديدة، بحجة المشاركة في احتفال المولد النبوي الشريف، حيث وجد الحوثيون في المناسبة فرصة لتحريك تعزيزات كان الطيران يقوم برصدها قبيل الهدنة.

كما شهدت مدينة حيس بمحافظة الحديدة خلال ساعات الليل مواجهات بين الحوثيين، والقوات المشتركة عقب هجوم للمليشيات تخللها قصف مدفعي. وتعد هذه المرة الثانية، التي تجددت فيها الاشتباكات بين الطرفين في مدينة الحديدة، في خرق للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الماضي، استجابة للدعوات التي اطلقتها الامم المتحدة وبعض الدول الكبرى، لإفساح المجال أمام جهود المبعوث الأممي لاستئناف المشاورات السياسية بين الحكومة والحوثيين في السويد.

وكان الحوثيون خرقوا الهدنة، وقصفوا خلال الأيام الماضية عددا من المنشآت الخدمية بالسلاح الثقيل وعلى رأسها مستشفى 22 مايو، ومجمع إخوان ثابت الصناعي في مدينة الحديدة.

في غضون ذلك فكك الجيش الوطني اليمني، عددا من الألغام البحرية، زرعتها الميليشيات الإيرانية قبالة سواحل مدينة ميدي في محافظة حجة.

وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش عثر على 12 لغما بحرية، حيث تستمر مليشيات الحوثي في زراعة مئات الألغام البحرية، في سواحل البحر الأحمر، لإعاقة الملاحة الدولية.

من جانب آخر، أوضحت مصادر يمنية ميدانية وطبية أن مدنيا واحدا قـتل وأصيب 6 آخرون بألغام وقذائف زرعها مسلحو الحوثي في مدينة الحديدة. وقالت المصادر إن طفلة قتلت وأصيبت شقيقتها بانفجار لغم زرعه الحوثيون شمالي مديرية المراوعة شرقي مدينة الحديدة.

وحصدت الألغام والعبوات الناسفة المموهة، التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مزارع الساحل الغربي ومديريات تهامة، عشرات الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء.