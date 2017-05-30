غزال المحيط والذوادي يهددان باولستا والراشد في دورة الدبل

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الدمام-حمودالزهراني

تتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات دورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الحادية عشرة، والمقامة في صالة نادي الاتفاق بالدمام ، حيث تقام أربع مواجهات على النحو التالي:

-MAZ ضد الشربيني ( 10 مساء )

-غزال المحيط للشحن ضد باولستا ( 10،40 مساء )

– أبناء الذوادي ضد الراشد قوديير ( 11،20 مساء )

– العقال العصري ضد إخاء الشرقية ( 12مساء)

وقد شهد يوم الافتتاح الأول مستويات متميزة من الفرق المشاركة، من خلال الاستعانة بالعديد من مواهب كرة الصالات ، إضافة الى استقطاب العديد منها للاعبين محترفين من بعض الدول.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تحفيز اللاعبين المشاركين، من خلال توزيع جوائز قيمة لأفضل لاعب في كل مباراة، إضافة للسحب على جوائز الجمهور عبر أرقام يتم توزيعها عليهم ، ثم تسليمهم الجوائز الفورية مع نهاية كل مباراة، وهي عبارة عن أجهزة ذكية، إضافة الى شاشات تلفاز ، وكوبونات للمشتريات من محلات مخصصة.

ويقوم العديد من النجوم بتوزيع الهدايا حيث تواجد أكثر من لاعب من الأندية في أروقة الدورة، أمثال النجوم يوسف الثنيان، ويحيى الشهري، ومحمد كنو، وعبدالرحمن العبيد، وسياف البيشي، وأحمد الكسار، وحسن كادش، وأحمد عكاش وغيرهم من النجوم.