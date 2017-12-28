غضب عارم يجتاح إيران .. وآلاف المواطنين يرددون : “ الموت للديكتاتور ”.. “الموت لروحاني”

خرج آلاف الإيرانيين في مظاهرات حاشدة في عدة مدن اليوم وأمس احتجاجًا على الفقر والبطالة، حيث رفع المحتجون شعارات “الموت لروحاني والموت للديكتاتور” .

كما رفع المحتجون لافتات تعلن الرفض لتدخلات إيران في المنطقة العربية.

وكان المحتشدون احتجاجا على البطالة والغلاء والفقر تجمعوا، في ساحة “الشهداء” في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية.

وهتف المتظاهرون بشعارات ضد علي خامنئي وحسن روحاني منها “الموت للديكتاتور” في إشارة لمرشد إيران،

و”والموت لروحاني” رئيس إيران الذي فشل في تحقيق وعوده الانتخابية للقضاء على البطالة والفقر

كما رفع المحتجون شعار “انسحبوا من سوريا وفكروا بنا” و”لا للبنان ولا لغزة.. نعم لإيران”

في إشارة لتدخل طهران في البلدان العربية بدعم الميليشيات الطائفية ماليا ولوجستيا.

وانتقلت المظاهرات من مشهد عاصمة محافظة “خراسان رضوي” والتي تعد ثاني مدينة دينية بعد قم إلى “نيسابور” ثاني أكبر مدينة في المحافظة.

كما رفع المتظاهرون شعارات “حولتم الإسلام إلى سلّم فأذللتم الشعب”.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، أصيب عدد من المحتجين في اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب.

يشار إلى أنه اندلعت مظاهرات أوائل هذا الأسبوع في أصفهان وسط إيران، احتجاجاً على أزمة البطالة.

وكان مسؤولون في أصفهان حذروا من تفاقم أزمة البطالة

حيث تشير الإحصاءات إلى طرد أكثر من 27 ألف شخص من العمل، بسبب إفلاس الشركات الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الماضية.