غضب في إيران بعد صور لفقراء يعيشون في القبور

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جدة ــ البلاد

أثارت صور نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، تظهر نحو 50 فقيراً ينامون في قبور داخل مقبرة شهريار غرب طهران، موجة كبيرة من السخط في إيران.

وأعرب المخرج المعروف أصغر فرهدي، في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، عن شعوره بـ”الخزي”، بعد أن انتشرت صور القبور بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، كما أعرب عدد من الرياضيين والفنانين عن غضبهم حيال الأمر.

وكتب فرهدي في رسالة نشرت على الشبكات الاجتماعية: “رأيت التقرير عن حياة رجال ونساء وأطفال في قبور داخل مقبرة قرب طهران، فامتلأ كياني بالخزي والحزن”.

وأضاف: “أريد أن أشارك هذا الخزي مع كل أولئك الذين تسلموا مسؤوليات” خلال العقود الأخيرة في البلاد.ونشرت صحيفة “شهروند” تقريراً مصوراً، عن هؤلاء الأشخاص الذين ينامون داخل قبور فارغة حفرت مسبقاً..

وتزايدت نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة في إيران، حيث ارتفع المعدل الرسمي للبطالة من 10.6 في المائة عام 2014 إلى 12.7 في المائة خلال العام الحالي، فيما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 27 في المائة.