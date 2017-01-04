غلطة سراي : مواجهة الاتفاق إعداد جيد للدور الثاني
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البلاد- وكالات
اعتبر الموقع الرسمي لنادي غلطة سراي التركي المواجهة الودية التي تجمعه أمام الاتفاق بالإعداد الجيد قبل استئناف مباريات الدور الثاني بالدوري التركي الممتاز. وكانت إدارة النادي التركي أرسلت إلى نادي الاتفاق برنامج زيارة الفريق إلى المملكة. ومن المقرر أن يواجه الاتفاق فريق غلطة سراي التركي يوم 9 من الشهر الجاري. وأشار الموقع الرسمي لنادي غلطه سراي إلى أن المواجهة تأتي أمام فريق له تاريخ بالكرة السعودية، ويقدم هذا الموسم أداء جيداً بدوري المحترفين. ويحتل غلطه سراي المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري التركي بـ 33 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن باشاك شهير المتصدر.
الوسوم:الاتفاق وغلطة سراي
التصنيف: الرياضة
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