«غناء» الطيور صباحًا لم يعد سراً

جدة ــ وكالات

لزمن ليس بالقصير، ظل سؤال، لماذا تغرد الطيور دون غيرها صباحا؟ يطرح نفسه.

بيد أن علماء الطبية توصلوا إلى السبب، والذي عادة يبدأ من الساعة الرابعة فجرًا، راجع لأن بعضها يرغب في تعريف الباقين بأماكن تواجده، لاسيما الطيور المستقرة في مكان معين.

وعلى العكس من ذلك، يرى بعض العلماء وفقا “للعربية نت” أن الطيور تحب التغريد صباحا؛ لأن بإمكان الأصوات أن تمضي بعيدًا لمسافات في هذه الفترة من اليوم، بفعل قلة حدة الضجيج والضوضاء، كما أن كثافة الهواء تكون أقل، ما يجعل الصوت يمضي لمسافة أبعد.

وقال العلماء: إن جوقة غناء الطيور تنخفض في مواسم التزاوج نسبيا؛ لانشغالها في تلك الفترات بالإخصاب.