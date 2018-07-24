غواصات سعوديات ينقذن الحياة البحرية

جدة ــ البلاد

هواية لسيدات سعوديات تحولت إلى نمط حياة ثم إلى مبادرة تمثل انقاذا للحياة البحرية بساحل المملكة الشرقي.. هكذا تطور تعلم طبيبة المخ والأعصاب “عائشة الحجاج”، وعشرات من بني جنسها الغوص، حتى شكلن فريقا لإزالة القمامة من الساحل الشرقي، ليصبح الجميع في صحة أفضل، والنظام البيئي أكثر سعادة، والحياة البحرية قابلة لتجاوز المخاطر العديدة التي تواجهها.

وتقول عائشة في حديثها مع “العربية” : إن دول الخليج التي يجمعها اليوم إنتاج النفط، كان يجمعها الصيد البحري، ويميزها الغوص بحثا عن اللؤلؤ ونمط الحياة الصحراوي، هذه الخصوصيات اجتذبتني لأتعلم السباحة والغوص، إضافة إلى العالم الساحر تحت الماء،

فبدأت بتأسيس فريق “محيطات عائشة”، وهو أول فريق غوص نسائي بالمنطقة الشرقية، وانتهيت من تدريب 30 شابة، خضعن لتدريبات قاسية على الغوص والإبحار، ويقابلن المدربين والغواصين القدامى أصحاب الخبرة الذين يشرحون لهن المشكلات التي قد يتعرضن لها أثناء رحلة البحث عن اللؤلؤ، كما يتم تدريبهن على استخدام المعدات اللازمة ليعتدن عليها”.